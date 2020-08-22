Neymar: 'Ronado ve Messi bu dünyadan değiller'

PSG'nin süper yıldızı Neymar, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin bu dünyadan olmadığını düşündüğünü belirterek Ballon d'Or kazanmanın kendisi için onur olacağını söyledi.İngiliz gazetesi Daily Star'a sürpriz bir demeç veren Neymar yaptığı açıklamada, "Messi ve Ronaldo'nun elbette Ballon d'Or üzerinde büyük baskıları var. Çünkü ikisi de 10 yıldır bu gezegenden değiller, bu doğru. Şimdi bu ödülü kazanmak benim için onur olacaktır" sözlerini kullandı.Ballon d'Or'u kazanmayı çok istediğini söyleyen Neymar, "Sahada yaptıklarınızla ödüle gidiyorsunuz. Başarısızlıklarınız veya takımın kazanmasına yardım etmeniz bunu belirliyor. Bu yüzden ben odaklanacağım şeyi biliyorum." diye konuştu.PSG ile Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olmasına da değinen Neymar, "bu kupayı kazanmak önemlidir. Bunu PSG ile yapıyor olmak tarih yazmak olur ve ben de tam olarak PSG'ye bunun için geldim" ifadelerini kullandı.Neymar sözlerini bitirirken PSG'ye geldiğinden bu yana en iyi futbolunu oynadığı dönemi yaşadığını söyleyerek PSG projesinin parçası olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna odaklandıklarını söyledi.