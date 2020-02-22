Neymar Rio'ya katılamayacağını açıkladı

Brezilyalı yıldız Neymar, Rio karnavalına uzun süre sonra ilk kez katılmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Neymar Rio'ya katılamayacağını açıkladı
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22 Şubat 2020 04:31
Brezilyalı yıldız Neymar, yakında başlayacak olan Rio Karnavalı'na katılmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz sezon sakatlandığını öne sürerek takımla çalışmalara katılmayan ve sonunda Rio Karnavalı'nda ortaya çıkan Neymar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Neymar bu yıl dünyaca ünlü Rio karnavalına katılmayacağını söyleyerek, "6 yıl sonra ilk defa Rio karnavalı'na katılmayacağım. Rio'da bu sene olmayacağım. Mutluklar diliyorum, iyi karnavallar" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın Rio karnavalına sakatlığını öne sürmesinin yanında bilindiği gibi doğumgünlerinde de sakatlığını öne sürerek maçlara çıkmaması nedeniyle eleştirer yapılıyordu. Brezilyalı yıldız bu açıklamayla bu kez Rio'da olamayacağını söyleyerek PSG taraftarlarının da yüreğine su serpti.

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