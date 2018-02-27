Neymar, Real Madrid maçını kaçırabilir!

İLGİLİ VİDEO

maçında sakatlananiçinresmi açıklama geldi.Fransa Ligue 'de oynanan Paris Saint-Germain-Marsilya maçında Brezilyalı yıldız Neymar sakatlık geçirdi.Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında ise resmi açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada; Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırılma olduğu belirtildi.Fransa basınından L'Equip ise, "PSG'nin açıkladığı sakatlık raporuna göre Neymar'ın sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. Brezilyalı yıldızın Real Madrid karşısında oynama ihtimali çok az" şeklinde duyurdu.Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.