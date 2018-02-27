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Neymar, Real Madrid maçını kaçırabilir!

Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde sakatlanan ve oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kalan Neymar'ın Real Madrid maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar, Real Madrid maçını kaçırabilir!
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27 Şubat 2018 02:40
Marsilya maçında sakatlanan Neymar için Paris Saint-Germain'den resmi açıklama geldi.

Fransa Ligue 'de oynanan Paris Saint-Germain-Marsilya maçında Brezilyalı yıldız Neymar sakatlık geçirdi.

Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında ise resmi açıklama yapıldı.

L'EQUIPE: "OYNAMA İHTİMALİ AZ"

Yapılan açıklamada; Neymar'ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırılma olduğu belirtildi.

Fransa basınından L'Equip ise, "PSG'nin açıkladığı sakatlık raporuna göre Neymar'ın sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. Brezilyalı yıldızın Real Madrid karşısında oynama ihtimali çok az" şeklinde duyurdu.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.





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