Neymar, PSG'den ayrılmak istemiyor!

PSG'de Neymar'ın, Bordeaux maçında taraftarların protestosuna rağmen takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar, PSG'den ayrılmak istemiyor!
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15 Mart 2022 16:54
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, takımdan ayrılmak istemiyor.

Fransız basınına yansıyan haberde; PSG'nin ligde oynadığı son Bordeaux maçında taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan yıldız futbolcunun planları arasında ayrılık olmadığı kaydedildi.

AYRILIK YOK

Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid mağlubiyeti ve Bordeaux maçındaki tepkilerden dolayı üzüldüğü ancak taraftarların kendisine neden tepki gösterdiğini anlamadığı belirtildi.

PSG SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Haberde ayrıca, PSG'nin de 30 yaşındaki futbolcuyu bu yaz satma gibi bir planının olmadığı ifade edildi.

BARCELONA'YA GİTTİ

Neymar, Bordeaux maçındaki tepkilerin ardından ailesi ve oğlunu görmek için Barcelona'ya gitmişti.

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