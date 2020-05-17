Neymar: 'Ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor'

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu belirtti.Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "" yorumunu yaptı.Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "" ifadelerini kullandı.Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG şampiyon ilan edilmişti.