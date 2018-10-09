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Neymar: ''Mbappe bir fenomen''

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Lyon karşısında 4 gol atarak yıldızlaşan Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar: ''Mbappe bir fenomen''
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09 Ekim 2018 13:40
Fransa Ligi'nde PSG'nin Lyon'u 5-0 yendiği maçta 4 gol atan Kylian Mbappe, takım arkadaşlarını da büyüledi. Neymar, Lyon maçının ardından konuşurken Mbappe için 'fenomen ve lider' benzetmesini yaptı.

19 yaşındaki yıldız için konuşan Neymar, ''Mbappe çok özel bir oyuncu. Güçlü bir arkadaşlığımız var. O gol atınca ben de mutlu oluyorum. Liderliği seve seve Mbappe ile paylaşırım. Kendi değerimi biliyorum. Takım için sorumluluklarımı da biliyorum. Çok yetenekli oyuncularımız var. Mbappe gibi. O doğuştan bir lider ve çok saygı duyuyoruz. Kaç yaşında olursa olsun bir şey söylediğinde dinliyor ve anlamaya çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı.

''FUTBOLUN ONA İHTİYACI VAR''

Lyon maçında 4 gol atarak yıldızlaşan Mbappe'yi övmeye devam eden Neymar, ''4 tane attı ama daha fazla da atabilirdi. Bana göre Mbappe bir fenomen. Umarım bu şekilde oynamaya devam eder çünkü futbolun ona ihtiyacı var.'' dedi.



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