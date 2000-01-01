Neymar: "Kobe'nin ölümü, beni çok etkiledi..."

Paris Saint-Germain süperstarı Neymar, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın trajik ölümünün, kendisini çok etkilediğini söyledi.



Vogue Men Arabia ile konuşan Neymar, Kobe ile kendisinin özel bir bağı olduğunu paylaştı. Neymar, Bryant'ın ne kadar büyük bir figür olduğunun farkında olarak, tanıştıklarında kendisinin farklı bir tarafını gördüğünü belirtti:



"Ölümü beni çok etkiledi çünkü hayatlarımızda çok ortak nokta vardı. Kobe ile şahsen, Paris'e geldiğinde tanışmıştım. Sporcunun arkasındaki asıl kişiyle tanıştığınızda, farklı bir ilişki yaratır ve bu, Kobe ile çok özeldi. Spor ve toplum, harika bir adamı kaybetti."



Hatırlamak gerekirse Neymar, Bryant'a övgülerini sunan, basketbol dışındaki ilk sporculardan biriydi. PSG için Ocak ayındaki bir maçta, Neymar gecede ikinci golünü attıktan sonra parmaklarıyla, Kobe'nin kariyerinin ikinci yarısında giydiği 24 numarayı işaret etmişti.



