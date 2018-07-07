Neymar: ''Kariyerimin en üzücü anı''

nın Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elenmesinin ardından eleştirileri üzerine toplayan, Dünya Kupası'na veda etmeleri hakkında konuştu.Kendisini yere attığı için eleştirilen Neymar, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmeleri hakkında ''Kariyerimin en üzücü anı. Çok büyük bir acı çekiyorum. Yapabileceğimizi biliyorduk, daha iyiye gidip tarih yazabileceğimizi biliyorduk ama bu kez yapamadık.'' diye konuştu.Yaşadığı üzüntüyü dile getiren yıldız futbolcu, ''Tekrar futbol oynamaya güç bulmakta zorluk çekiyorum. Ama eminim ki Tanrı bana bununla başa çıkabilecek gücü verecek.'' dedi.