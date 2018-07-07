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Neymar: ''Kariyerimin en üzücü anı''

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, Dünya Kupası'ndan elenmelerini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar: ''Kariyerimin en üzücü anı''
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07 Temmuz 2018 19:10
Brezilya'nın Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elenmesinin ardından eleştirileri üzerine toplayan Neymar, Dünya Kupası'na veda etmeleri hakkında konuştu.

''YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK''

Kendisini yere attığı için eleştirilen Neymar, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmeleri hakkında ''Kariyerimin en üzücü anı. Çok büyük bir acı çekiyorum. Yapabileceğimizi biliyorduk, daha iyiye gidip tarih yazabileceğimizi biliyorduk ama bu kez yapamadık.'' diye konuştu.

''GÜÇ BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM''

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren yıldız futbolcu, ''Tekrar futbol oynamaya güç bulmakta zorluk çekiyorum. Ama eminim ki Tanrı bana bununla başa çıkabilecek gücü verecek.'' dedi.

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