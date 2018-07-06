Neymar: ''Kariyerimin en üzücü anı''

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, Dünya Kupası'ndan elenmelerini değerlendirdi.

Brezilya'nın Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elenmesinin ardından eleştirileri üzerine toplayan Neymar, Dünya Kupası'na veda etmeleri hakkında konuştu.

''YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK''

Kendisini yere attığı için eleştirilen Neymar, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmeleri hakkında ''Kariyerimin en üzücü anı. Çok büyük bir acı çekiyorum. Yapabileceğimizi biliyorduk, daha iyiye gidip tarih yazabileceğimizi biliyorduk ama bu kez yapamadık.'' diye konuştu.

''GÜÇ BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM''

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren yıldız futbolcu, ''Tekrar futbol oynamaya güç bulmakta zorluk çekiyorum. Ama eminim ki Tanrı bana bununla başa çıkabilecek gücü verecek.'' dedi.

Son Dakika Haberleri
...

Mesut Özil için flaş sözler! ''Ben olsam bırakırım''
...

Muslera'nın büyük acısı!

...

İngiliz taraftarlar, IKEA'ya saldırdı!
...

"İngiltere ile Hırvatistan final oynayacak"
...

Domagoj Vida'dan Rusları çıldırtan video
...

İngiliz file bekçisi Pickford hedefi koydu! "1 numara olacağım"
...

Ibrahimovic: "Her futbolcu Altın Top almalı"
...

Hırvatistan'ın hocası gözyaşlarını tutamadı!

...

Rusya cephesinden maç sonu iddialı sözler!
...

Luka Modric galibiyetin şifresini açıkladı; "Bitiremedik, karakter gösterdik"
Sonuçlar
Bugüne ait maç bulunmuyor.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri