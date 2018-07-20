Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonu belli oluyor

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonu 20-21 Temmuz'da Brezilya'da belli oluyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla oyuncunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonları ünlü futbolcu Neymar Jr'ın memleketi Praia Grande'de kupa için karşılaşacak. Brezilya'da Türkiye'yi Kompleksliii takımı temsil edecek. Dünya şampiyonu ise Neymar Jr'ın kaptanlığını yaptığı takım ile gösteri maçı da yapacak.Geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Neymar Jr's Five'ta final zamanı geldi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla futbolcunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya'nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaşacak. Türkiye şampiyonu Kompleksliii'nin de yer alacağı Neymar Jr's Five'ta Dünya Finali 21 Temmuz'da TSİ 18.00'de Red Bull TV ve S Sport'tan canlı yayınlanacak. Dünya şampiyonu Neymar Jr'ın kaptanlığını yaptığı takımla ile bir gösteri karşılaşması da yapacak.Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden Neymar kendi adıyla düzenlenen turnuva için "Bu sokak turnuvasına katılımın her sene gittikçe artması beni çok mutlu ediyor. Böyle bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu turnuva dünyanın farklı yerinden farklı kültürdeki çocukları bir araya getiriyor. Büyük bir kültürel çeşitlilik yaşanıyor. Bu finalin benim büyüdüğüm mahallede de gerçekleşmesi beni daha da enerjik kılıyor" açıklamasını yaptı.Turnuvanın en önemli kuralı centilmenlikDünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Neymar Jr's Five'ın önemli kuralı centilmenlik. 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu cinsiyet gözetilmeksizin turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.Neymar Jr Proje Enstitüsü nedir?Dünya Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Neymar Jr Proje Enstitüsü, Neymar Jr'ın kurduğu kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projeleri yapan bir vakıf. Başarılı oyuncunun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 8 bin 400 metrekarelik bir spor kompleksinde 7-14 yaşları arasındaki 2470 engelli çocuk ve aileleri için yemek ve eğitim hizmeti veriyor.