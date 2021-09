Neymar'ın 4 yılda Paris'e maliyeti yarım milyar euro!

Dünyanın en yüksek ücretli ikinci futbolcusu olan Neymar'ın sözleşme detayları ve toplam maliyetiyle ilgili İspanyol El Mundo gazetesinde çarpıcı bir haber yayınladı.



2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığı transfer olan Neymar, sadece takım arkadaşı Lionel Messi'den daha az kazanıyor. Neymar'ın sözleşmesindeki bazı primler ise duyanları da şaşırtıyor.



ALKIŞ İÇİN HER YIL 6.5 MİLYON EURO



Paris Saint-Germain'in Neymar'a her ay brüt 541 bin 680 euroluk 'etik prim' ödemesi aldığı ortaya çıktı. Neymar'ın aylık etik primi alması için kibar, dakika, arkadaş canlısı, taraftara açık ve PSG'yi kamuoyu önünde eleştirmeyip övmesi gibi koşullar yer alıyor.



Bu prim, Ligue 1 kulübünün Neymar'ın her maç önünde ve sonunda taraftarları selamlaması ve alkışlayarak teşekkür etmesi için her yıl yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği anlamına geliyor.



Kurallara göre; Maç bittikten sonra Neymar, flaş röportajda veya basın toplantısında PSG'yi, teknik direktörünün oyun taktiklerini veya takım arkadaşlarını eleştiremez. Eve gittiğinde sosyal medyada övgü dışında PSG ile ilgili hiçbir paylaşım yapamaz.



TOPLAM MALİYETİ: 498.2228.117 EURO



2017 yazında 222 milyon euro bonservisle transfer edilen Neymar için PSG'nin vergilerle birlikte toplam 498 milyon 228 bin 117 euroluk maliyete katlandığı da ortaya çıktı.



Neymar'ın komisyonlar, primler ve maaşıyla birlikte 4 yılda Paris'ten aldığı ücret 276 milyon 228 bin 117 euro olarak kayıtlara geçti.