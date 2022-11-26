Neymar için bilerek sakatlama iddiası!

Brezilya Milli Takımı teknik heyetinin, Sırbistanlı futbolcuların Neymar'ı bilerek sakatladığına inandığı belirtildi.

Neymar için bilerek sakatlama iddiası!
Brezilya'nın, Sırbistan'ı 2-0 yendiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Neymar için flaş bir iddia gündeme geldi.

Marca'da yer alan haberde, Brezilya Milli Takımı teknik heyetinin, Sırbistanlı oyuncuların Neymar'ı bilerek sakatladığına inandığı aktarıldı.

Brezilya teknik heyetinin, Sırbistan maçında Neymar'ın yanı sıra Vinicius Junior'un da sakatlanmasından korktukları belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan bir teknik heyet üyesi, "Rakiplerin onları hedef alacağını biliyoruz ve bununla başa çıkmak zorundayız" dedi.

Sırbistan maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar, Brezilya'nın grupta oynayacağı kalan iki maçta forma giyemeyecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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