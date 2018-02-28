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Neymar için ameliyat kararı verildi

Paris Saint-Germain, Neymar'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar için ameliyat kararı verildi
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28 Şubat 2018 23:02
Paris Saint-Germain, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın ameliyat olacağını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, Neymar ve PSG'nin ortaklaşa ameliyat kararı verdiği açıklandı. Öte yandan Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nın da doktoru olan Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği açıklandı.

Neymar, PSG'nin Real Madrid ile 3-1'in rövanşında oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında da oynayamayacak.



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