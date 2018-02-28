Neymar için ameliyat kararı verildi

, Marsilya maçında sakatlanan'ın ameliyat olacağını açıkladı.Resmi siteden yapılan açıklamada, Neymar ve PSG'nin ortaklaşa ameliyat kararı verdiği açıklandı. Öte yandan Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nın da doktoru olan Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edileceği açıklandı.Neymar, PSG'nin Real Madrid ile 3-1'in rövanşında oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında da oynayamayacak.