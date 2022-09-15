Neymar: "Hakem benden özür diledi"

Maccabi Haifa attığı golün ardından gol sevinci nedeniyle sarı kart gören Neymar, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'in maçın ardından kendisinden özür dilediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Neymar: 'Hakem benden özür diledi'
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15 Eylül 2022 17:27
Paris Saint-Germain'in, Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile deplasmanda oynadığı maçta gol sevinci nedeniyle sarı kart gören Neymar açıklamalarda bulundu.

PSG'nin 3-1 kazandığı maçta takımının son golünü atan Brezilyalı yıldız, maçın ardından hakem Daniel Siebert'in kendisinden özür dilediğini söyledi.

Neymar, "Maçın ardından hakemle tanıştık ve onunla konuştum. Benden özür diledi. Ama zaten sarı kart görmüştüm. Bu, oyunculara bir saygı eksikliğidir. Hakemler bizi korumak için sahada olmalı. Bu maçta başıma gelenler çok üzücü. Futbol, sıkıcı olmaya başladı ve kutlama yapamıyoruz. Bu sadece bana değil, futbola karşı saygı eksikliği" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın Maccabi Haifa maçında golün ardından yaşadığı sevinç:



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