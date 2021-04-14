Neymar: 'Geçen yıl en iyi Bayern'di, şimdi değiller'

PSG'nin 1-0 mağlup olmasına rağmen deplasman golleriyle elediği Bayern Münih maçı sonrasında Neymar açıklamalarda bulundu.



Maçta gol atamasa da oynadığ futbolla alış alan Neymar, "Avrupa şampiyonunu eledik. Takım oyunuyla oynadık, yardımlaşarak istediğimizi yaptık. Çok mutluyum. PSG harika bir takım" sözleriyle maç değerlendirmesi yaptı.



Brezilyalı yıldız maçtan önce Joshua Kimmich'in maçtan önce yaptığı "PSG'den daha iyi takımız" ifadeleriyle ilgili de yorumunu yaparak, "Kimmich Bayern'in daha iyi olduğunu ve kazanacaklarını söylemişti. Yarı finale çıkacaklarından emin konuştu. Maç sonrası Paredes ile sevinirken Kimmich yanımızdaydı. Onunla uğraşmaya çalışmadım. Kura çekiminde Bayern'in bize çıkacağını tahmin etmiştim. Geçen yıl en iyi takım onlardı ama bu yıl ben onları öyle görmedim" şeklinde konuştu.



PSG ile iki sezon üst üste yarı finale yükselme başarısı gösteren Neymar, daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını 1 kez 2014-2015 sezonunda Barcelona ile kazanmıştı.



Neymar ayrıca yaptığı bir benzetme ile de gündem adını yazdırdı. Brezilyalı oyuncu "Topa daha fazla sahip olabilirsiniz; ama bir kadına bütün gece şarkı söylersiniz, sonra biri gelir ve 5 dakikada kadını alıp götürür" benzetmesiyle dikkatleri üzerine çekti.



