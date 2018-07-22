Neymar: ''Futbol topu görmek bile istemedim''

2018 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'nın yıldız futbolcusu, turnuvadan elenmelerinin ardından yaşadıklarını açıkladı.Yıldız futbolcu, ''Yas içindeydim. Gerçekten çok üzgündüm. Futbol topu bile görmek istemyiordum. Futbol maçı izlemek istemiyordum. Ama bu üzüntü geçti. Benim bir oğlum var, ailem var, arkadaşlarım var. Beni o şekilde görmek istemiyorlardı.'' şeklinde konuştu.Dünya Kupası'nda kendini yere attığı için yapılan eleştirilere de cevap veren Neymar, ''İnsanlar, eleştiri konusunda yapılan faullerden bile hızlı davranıyorlar. Dünya Kupası'na futbol oynamak için gittim, tekme yemek için değil. Yapılan eleştiri çok ağır. Ama ben çocuk değilim, bu tarz şeylerle nasıl başa çıkılacağını biliyorum.'' dedi.