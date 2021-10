Neymar: 'Dünya Kupası sözlerim yanlış anlaşıldı'

Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, Dünya Kupası ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyledi.



"YANLIŞ ANLAŞILDIM"



İnsanların, söylediği sözleri yanlış anladıklarını söyleyen Neymar, "Yanlış anlaşıldım. Evet, 2022 Dünya Kupası benim son turnuvam olabilir dedim. Ama ben her maça son maçımmış gibi çıkarım, her zaman elimden geleni yaparım" dedi.



"GELECEKTE NE OLACAĞI BİLİNMEZ"



Gelecekte ne olacağının bilinmediğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Eğer yarın maça çıkacaksam, bunu hayatımdaki son maçım gibi düşünürüm. Dünya Kupası için de aynı şekilde düşünüyorum." açıklamalarında bulundu.



Dünya Kupası ile ilgili sözlerinin ardından, milli takım kariyerini sonlandırdığına dair çıkan söylentilere de cevap veren 29 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar, milli takım kariyerimi sonlandırdığımı düşündü. Ben sadece Dünya Kupası'nı son turnuvam gibi düşündüğümü söyledim. Gelecekte neler olacağı bilinmez" ifadelerini kullandı.



NE DEMİŞTİ?



Neymar daha önce yaptığı açıklamada "2022 son Dünya Kupası tecrübem olacaktır. Son olarak görüyorum çünkü sonrasında futbolla ilgilenebilecek mental gücün kendimde olup olmadığından emin değilim. Bu yüzden ülkemle çocukluğumdan beri hayalim olan başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım başarabilirim." dedi.





İLGİLİ VİDEO