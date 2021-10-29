Neymar'dan tepki: "Saygısızlık yapılıyor"

Paris Saint-Germain'de oynayan Neymar, disiplinsiz olduğu eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Neymar'dan tepki: 'Saygısızlık yapılıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 17:16
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.

Bu seviyelerde kalmasının gerekli çalışmayı gerçekleştirmesine bağlı olduğunu söyleyen Neymar, "İnsanların 'Neymar kendine bakmıyor' demesi saygısızlık. Kendine bakmayan bir insan 12 yıldır nasıl üst seviyede kalabilir? Kimse bunu dikkate almıyor. Günde 24 saat kendime bakıyorum" dedi.

Sürekli partiler yaptığı belirtilen Brezilyalı oyuncu, "Dışarı çıkabildiğimde çıkıyorum. Ertesi gün idmanım olmadığında bunu yapıyorum. Bunun neresi sorun? Sahada yaptıklarımla değerlendirilmem lazım." ifadelerini kullandı.

PSG'de 124 maça çıkan Neymar, 88 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.