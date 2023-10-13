Neymar'dan taraftara flaş tepki: 'Gel sen oyna!'

Brezilyalı yıldız Neymar, Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın evinde Venezuela ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından tribündeki taraftarlarla tartıştı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünden kafasına içi dolu patlamış mısır kutusu atılan Neymar çok sinirlendi.



"GEL SEN OYNA!"



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Neymar, "Burada elimizden geleni yapıyoruz ama sonuç gelmiyor. Taraftarların beklediği bu değil. Kafama atılan şey... Onun ne olduğunu anlamadım bile. Beni gerçekten çok sinirlendirdi bu. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu yapan kişinin eğitimli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu kadar şikayetçiyse, daha iyi çalışıp bugün sahada benim yerime o oynamalıydı." dedi.



Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Neymar, Brezilya'nın Gabriel Magalhaes ile bulduğu golde asisti yapan isimdi.



