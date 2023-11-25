Neymar'dan Rodrygo'ya destek!

Neymar, Lionel Messi ile atışması sonrası sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodyrgo'ya destek verdi.
Brezilyalı yıldız Real'in genç yeteneğinin paylaşımına, "Senin ışıltın onları rahatsız ediyor. Sakın durma!" ifadelerini kullandı.
Rodrygo, Arjantin-Brezilya maçında Lionel Messi ile tartışmış, sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldığını açıklamıştı.
Brezilyalı yıldız Real'in genç yeteneğinin paylaşımına, "Senin ışıltın onları rahatsız ediyor. Sakın durma!" ifadelerini kullandı.
Rodrygo, Arjantin-Brezilya maçında Lionel Messi ile tartışmış, sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldığını açıklamıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU