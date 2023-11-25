Neymar'dan Rodrygo'ya destek!

Neymar'dan Brezilya-Arjantin maçında Lionel Messi ile tartışan ve ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodrygo'ya destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Neymar'dan Rodrygo'ya destek!
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25 Kasım 2023 00:43
Neymar, Lionel Messi ile atışması sonrası sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kalan Rodyrgo'ya destek verdi.

Brezilyalı yıldız Real'in genç yeteneğinin paylaşımına, "Senin ışıltın onları rahatsız ediyor. Sakın durma!" ifadelerini kullandı.

Rodrygo, Arjantin-Brezilya maçında Lionel Messi ile tartışmış, sosyal medyada ırkçı paylaşımlara maruz kaldığını açıklamıştı.

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