Neymar'dan Real Madrid itirafı

Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transferinde hukuksuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada çarpıcı ifadeler kullandı.



Mahkeme esnasında kendisine yöneltilen "O dönemde Barcelona dışında herhangi bir kulüpten teklif aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Neymar, "Birkaç kulübün daha ilgisi olduğunu biliyordum ancak Barcelona'da oynamak benim en büyük hayalimdi. 2013 yılında Santos'tan ayrılmaya karar verdim. Önümde birçok seçenek vardı ancak küçüklüğümden beri hayalini kurduğum Barcelona formasını giymeyi tercih ettim. Ben her zaman kalbimin sesini dinlerim." dedi.



O dönemde Real Madrid'den de teklif aldığını söyleyen Neymar, "Diğer tekliflere dair tek hatırladığım şey Real Madrid'in de teklif yaptığıydı. Onun dışındakileri hatırlamıyorum bile. Transfer sürecinin sonuna geldiğimde Real Madrid ile Barcelona arasında bir tercih yapmak zorundaydım ve ben kalbimin sesini dinleyip Barcelona'yı tercih ettim." diyerek sözlerini noktaladı.



2013-2017 yılları arasında Barcelona formasını giyen Neymar, İspanyol kulübü ile çıktığı 186 resmi maçta 105 gol 60 asistlik katkı sağlamıştı.





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