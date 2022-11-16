Neymar'dan Kylian Mbappe açıklaması!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, çarpıcı itiraflarda bulundu.



Neymar yaptığı açıklamada, "Kylian potansiyelini göstermiş ve hala yapacak çok şeyi olan genç bir oyuncu. En iyilerle yan yana oynamak her zaman harikadır. Kazanma şansınız daha yüksek olduğunu için bunu her zaman tercih etmişimdir." dedi.



Dünya Kupası ile ilgili de konuşan süper star, "Herkesin Dünya Kupası için büyük umutları var. Herkes orada olmak istiyor. Dünya Kupasını kazanmak benim en büyük hayalim." açıklamasını yaptı.



Messi ile Dünya Kupası için birbirleriyle şakalaştıklarını söyleyen Neymar, "Lionel Messi ile pek fazla Dünya Kupası ile ilgili konuşmadık ama ona 'birlikte finale kalacağız ve ben şampiyon olacağım' dedim. Buna bayağı gülmüştük." ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncu ayrıca, "Messi ve Kylian Mbappe ile oynamak büyük bir zevk. Onlar gerçekten çok büyük oyuncular. Messi zaten kendini kanıtlamış bir isim. O dünyanın en iyisi." şeklinde konuştu.



