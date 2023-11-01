Neymar'dan kötü haber!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay forma giyemeyecek.



Globo'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle perşembe günü ameliyat olacağı kaydedildi.



Al Hilal'in, Neymar için Paris'ta bir operasyon planladığı belirtildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, ameliyatı için daha önce de kendisine operasyon uygulayan Brezilya Milli Takımı doktoru Rodrigo Lasmar tarafından ameliyat edilmek istediği ve bu nedenle Brezilya'da bıçak altına yatacağı ifade edildi.



Neymar'ın ameliyatının ardından yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.



Brezilyalı yıldız, milli takımın 17 Ekim'de Uruguay ile oynadığı maçta sol dizinde ön çapraz bağ ve menisküs yırtılması sakatlığı yaşamıştı.



