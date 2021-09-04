Neymar'dan 'kilo aldı' eleştirilerine L beden cevabı

Brezilya'nın Şili ile oynadığı maçta kilolu görüntüsü dikkat çeken Neymar, gerçeğin tamamen farklı olduğunu söyledi.
Yıldız oyuncu maçtan sonra kilo aldığına yönelik eleştirilere cevap vererek, "L giydim diye kilolu olduğum yönünde yorumlar yapılmış. Kilomdan memnunum, bir dahakine M giyeceğim." açıklamasını yaptı.
Neymar Şili karşısında 90 dakika forma giyerken gözler Brezilya'nın Pazar gecesi Arjantin karşısına çıkacağı maçta yıldız ismin giyeceği forma bedenine çevrildi.
Yıldız oyuncu maçtan sonra kilo aldığına yönelik eleştirilere cevap vererek, "L giydim diye kilolu olduğum yönünde yorumlar yapılmış. Kilomdan memnunum, bir dahakine M giyeceğim." açıklamasını yaptı.
Neymar Şili karşısında 90 dakika forma giyerken gözler Brezilya'nın Pazar gecesi Arjantin karşısına çıkacağı maçta yıldız ismin giyeceği forma bedenine çevrildi.