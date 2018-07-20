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Neymar: ''Cristiano Ronaldo, İtalya'yı değiştirecek''

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar: ''Cristiano Ronaldo, İtalya'yı değiştirecek''
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20 Temmuz 2018 19:04
Dünyanın en pahalı futbolcusu rekorunu elinde bulunduran Neymar, Real Madrid'den ayrılıp Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

''O BİR EFSANE, BİR DAHİ''

Ronaldo'nun transferini değerlendiren Neymar, ''Bence Cristiano Ronaldo, İtalyan futbolunu değiştirecek. Küçükken olduğu gibi tekrar İtalyan futbolunu izleyeceğim. Çünkü Ronaldo harika bir futbolcu. O bir efsane, bir dahi.'' sözlerini kullandı.

''İYİ ŞANSLAR AMA PSG'YE KARŞI DEĞİL!''

33 yaşındaki futbolcuya iyi dileklerini ileten Brezilyalı yıldız, ''Verdiği karardan dolayı mutluyum. Eminim zor bir karar olmuştur. Ronaldo'ya iyi şanslar diliyorum ancak PSG'ye karşı değil!'' dedi.

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