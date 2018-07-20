Neymar: ''Cristiano Ronaldo, İtalya'yı değiştirecek''

Dünyanın en pahalı futbolcusu rekorunu elinde bulunduran, Real Madrid'den ayrılıp'a transfer olanhakkında konuştu.Ronaldo'nun transferini değerlendiren Neymar, ''Bence Cristiano Ronaldo, İtalyan futbolunu değiştirecek. Küçükken olduğu gibi tekrar İtalyan futbolunu izleyeceğim. Çünkü Ronaldo harika bir futbolcu. O bir efsane, bir dahi.'' sözlerini kullandı.33 yaşındaki futbolcuya iyi dileklerini ileten Brezilyalı yıldız, ''Verdiği karardan dolayı mutluyum. Eminim zor bir karar olmuştur. Ronaldo'ya iyi şanslar diliyorum ancak PSG'ye karşı değil!'' dedi.