Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan'dan ayrılarak altyapısından yetiştiği Santos'a geri döneceği iddiaları hakkında konuştu.
Fabrizio Romano'ya konuşan Zahavi, "Neymar ile Al Hilal arasında bir ayrılık görüşmesi yok. Sözleşmesi var ve çok mutlu." dedi.
"Neymar'ın geleceği hakkında konuşabilecek kişiler babası ve benim." diyen Zahavi, "Santos'a döneceği söylentileri nereden çıktı, bilmiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
AL HİLAL'DE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ
32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2023 yazında 90 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Hilal'de sakatlıkları nedeniyle yalnızca 7 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Neymar cephesinden Santos iddiasına yanıt
Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, Santos'a geri döneceği iddiaları sonrası konuştu.
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18 Kasım 2024 15:10
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