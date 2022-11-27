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Neymar bileğinin son durumunu paylaştı

Brezilyalı yıldız Neymar, Sırbistan maçında aldığı darbe nedeniyle şişen ayak bileğinin son durumunu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Neymar bileğinin son durumunu paylaştı
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27 Kasım 2022 02:18
Brezilyalı yıldız Neymar, Sırbistan maçında şişen ayak bileğinin son durumunu paylaştı.

Tedavi süreci devam eden ve Brezilya çeyrek finale yükselene kadar oynaması zor görünen Neymar, bileğinin şişinin inmeye başladığını gözler önüne serdi.

İşte o paylaşım:

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