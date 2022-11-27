Neymar bileğinin son durumunu paylaştı

Brezilyalı yıldız Neymar, Sırbistan maçında şişen ayak bileğinin son durumunu paylaştı.
Tedavi süreci devam eden ve Brezilya çeyrek finale yükselene kadar oynaması zor görünen Neymar, bileğinin şişinin inmeye başladığını gözler önüne serdi.
İşte o paylaşım:
Tedavi süreci devam eden ve Brezilya çeyrek finale yükselene kadar oynaması zor görünen Neymar, bileğinin şişinin inmeye başladığını gözler önüne serdi.
İşte o paylaşım:
Neymar ayak bileğinin son durumunu paylaştı🩹 pic.twitter.com/Yd3jwIYLmU
— Sporx (@sporx) November 26, 2022
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