Neye niyet, neye kısmet! Son 24 yılın en kötüsü

Geçen sezonun iki kupalı şampiyonu Beşiktaş bu sezon taraftarları kahreden bir performans sergiliyor.



Sergen Yalçın ile yola çıkan ancak üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Önder Karaveli'yi takımın başına getiren siyah-beyazlı yönetimin Valerien Ismael hamlesi de kötü gidişi durduramadı.



SADECE 1 GALİBİYET



Takvim'in haberine göre; Fransız hoca yönetiminde 4 maça çıkan Beşiktaş tam 7 puan kaybederek olumsuz bir görüntü çizdi. Bu süreçte sadece Alanyaspor'u yenebilen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor ve Giresunspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa önünde ise ağır bir yenilgi alındı.



Bu sezon Süper Lig'de 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş tarihinin en kötü 34 haftalık performanslarından birisini sergiledi. Şu anda 51 puanı bulunan Kartal, 1997- 1998'un ardından 34 hafta sonunda en az puan topladığı sezonu yaşıyor.



EN KÖTÜSÜ TOSHACK



Siyah-beyazlılar 1997-1998 sezonunda John Toshack yönetiminde 34 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi elde etmiş, 48 puanla sezonu 6. sırada tamamlamıştı. Sezonu ilk 4 sıra içinde bitirip Avrupa vizesini almak isteyen Beşiktaş ligin kalan bölümünde Kayserispor (D), Fenerbahçe, Göztepe (D) ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.





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