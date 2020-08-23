Newton'un istediği savunmacı belli oldu

Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Newton'un istediği savunmacı belli oldu
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23 Ağustos 2020 12:32
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekiplerinden Zenit St.Petersburg'da geçiren Venezuelalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio'nun stoper mevkiinin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor.

Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Eddie Newton'un takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim şartları zorlayacak.

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