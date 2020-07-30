Newton: 'Taraftarımıza çok teşekkürler

Trabzonspor teknik sorumlusu Eddie Newton, Alanyaspor'u mağlup ettikleri ve kupayı aldıkları finalin ardından konuştu.



Newton karşılaşma değerlendirmesinde, "Çok zor maç olduğunu söylemeliyim. Hak ettiğimiz şekilde ilk yarıyı önde tamamladık. İkinci yarıda biraz da yorgunluğumuzun etkisiyle, Alanyaspor'da geride olduğu için çok ileride oynayan oyuncuları oldu. Alexander Sörloth'un ikinci golünden sonra da kupamızı aldık"



Teknik sorumlu olarak ilk kez bir kupa kaldırdığını söyleyen Newton "Çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Yardımcı hoca olarak kupalar kaldırmıştım. Takımın teknik sorumlusu olarak ilk kupamı aldım bu da ayrı bir mutluluk. Taraftarlarımıza değinmem gerekiyor. Nereye gidersek gidelim bizim yanımızdalardı taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



