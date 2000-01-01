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Newsom: "Yaza kadar, spor liglerinin dönmesi mümkün görünmüyor"

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, spor liglerinin bu yaz taraftarlarla geri dönmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com
Kaliforniya valisi Gavin Newsom, spor liglerinin bu yaz taraftarlarla geri dönmesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın Staples Center'da bu yaz dönemine kadar karşı karşıya gelmeleri umuduna bir darbe vuran Newsom, batı sahilindeki NBA basketbol sezonu da dahil olmak üzere, sporl liglerinin önümüzdeki birkaç ay içinde geri dönme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

"Kitlesel bir araya gelme olasılığı, bağışıklık süreci olana ve aşı bulunana kadar ihmal edilebilir."

Newsom, spor maçlarını, pandemi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün (COVID-19) salgını ve yayılmasını önleme şansına zarar verecek kitle toplantıları olarak belirtiyor. İki Lakers oyuncusu, bulaşıcı virüsten etkilenen yarım düzine diğer NBA takımının oyuncuların arasındaydı.


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