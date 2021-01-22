Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kıran İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
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22 Ocak 2021 14:36
İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı.

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.



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