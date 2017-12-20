  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Newcastle'dan Süper Lig'e transfer oluyor!

Newcastle United'da süre almakta zorlanan 30 yaşındaki orta saha Mohamed Diame'nin kariyerini Türkiye'de sürdüreceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Newcastle'dan Süper Lig'e transfer oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2017 00:18
Premier League ekiplerinden Newcastle United'da bu sezon süre bulmakta zorlanan Mohamed Diame'ye Türkiye'den iki takım talip oldu.

İngiliz basınında da yer alan haberde, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un Mohamed Diame'yi devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Maddi sıkıntılar yaşadığı için elindeki bazı oyuncuları gözden çıkaran Newcastle United Mohamed Diame için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

2016 yılından bu yana Newcastle United forması giyen Mohamed Diame, bu sezon Rafael Benitez'in gözünden düşerken hiçbir maçta 90 dakika süre alamadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde West Ham, Wigan ve Rayo Vallecano'da da forma giydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için