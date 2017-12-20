Newcastle'dan Süper Lig'e transfer oluyor!

Premier League ekiplerinden Newcastle United'da bu sezon süre bulmakta zorlanan'ye Türkiye'den iki takım talip oldu.İngiliz basınında da yer alan haberde, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un Mohamed Diame'yi devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Maddi sıkıntılar yaşadığı için elindeki bazı oyuncuları gözden çıkaran Newcastle United Mohamed Diame için yaklaşık 2,5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.2016 yılından bu yana Newcastle United forması giyen Mohamed Diame, bu sezon Rafael Benitez'in gözünden düşerken hiçbir maçta 90 dakika süre alamadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde West Ham, Wigan ve Rayo Vallecano'da da forma giydi.