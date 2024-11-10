İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Nottingham Forest ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Newcastle United oldu.
Nottingham Forest'ın golünü 21. dakikada Murillo kaydetti. Newcastle United'ın golleri 54. dakikada Alexander Isak, 72. dakikada Joelinton ve 83. dakikada Harvey Barnes'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından Newcastle United puanını 18'e yükseltti. Dört hafta sonra kaybeden Nottingham Forest 19 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Nottingham Forest, Arsenal'e konuk olacak. Newcastle United, West Ham United'ı ağırlayacak.
Nottingham Forest'ın golünü 21. dakikada Murillo kaydetti. Newcastle United'ın golleri 54. dakikada Alexander Isak, 72. dakikada Joelinton ve 83. dakikada Harvey Barnes'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından Newcastle United puanını 18'e yükseltti. Dört hafta sonra kaybeden Nottingham Forest 19 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Nottingham Forest, Arsenal'e konuk olacak. Newcastle United, West Ham United'ı ağırlayacak.
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