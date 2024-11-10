 <

Newcastle United'dan muhteşem geri dönüş

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Nottingham Forest deplasmanında geriye düştüğü maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Newcastle United'dan muhteşem geri dönüş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2024 19:18
Son güncelleme 10 Kasım 2024 19:35
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Nottingham Forest ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Newcastle United oldu.

Nottingham Forest'ın golünü 21. dakikada Murillo kaydetti. Newcastle United'ın golleri 54. dakikada Alexander Isak, 72. dakikada Joelinton ve 83. dakikada Harvey Barnes'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından Newcastle United puanını 18'e yükseltti. Dört hafta sonra kaybeden Nottingham Forest 19 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Nottingham Forest, Arsenal'e konuk olacak. Newcastle United, West Ham United'ı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery