Newcastle, Yusuf Yazıcı için devrede

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Yusuf Yazıcı'ya İngiltere Premier Lig'den de talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Newcastle, Yusuf Yazıcı için devrede
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28 Aralık 2021 12:43
Forma şansı bulamadığı Lille'den devre arasında ayrılma kararı alan Yusuf Yazıcı'ya Galatasaray talip olurken, sarı-kırmızılılara Premier Lig'den rakip çıktı.

Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Yusuf'un Galatasaray'a kulübe transferi Trabzonspor'a bağlı! Bordo-mavililer, 20 milyon Euro tazminat maddesinden vazgeçerse, Lille'in kiralama ücretinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi.

Galatasaray dışında İngiltere'den Newcastle da Yusuf'u gözüne kestirdi. Kümede kalmak için ocak ayında takviyeler yapacak İngiliz kulübü, 24 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.




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