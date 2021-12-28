Newcastle, Yusuf Yazıcı için devrede

Forma şansı bulamadığı Lille'den devre arasında ayrılma kararı alan Yusuf Yazıcı'ya Galatasaray talip olurken, sarı-kırmızılılara Premier Lig'den rakip çıktı.
Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Yusuf'un Galatasaray'a kulübe transferi Trabzonspor'a bağlı! Bordo-mavililer, 20 milyon Euro tazminat maddesinden vazgeçerse, Lille'in kiralama ücretinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi.
Galatasaray dışında İngiltere'den Newcastle da Yusuf'u gözüne kestirdi. Kümede kalmak için ocak ayında takviyeler yapacak İngiliz kulübü, 24 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Yusuf'un Galatasaray'a kulübe transferi Trabzonspor'a bağlı! Bordo-mavililer, 20 milyon Euro tazminat maddesinden vazgeçerse, Lille'in kiralama ücretinde sorun çıkarmayacağı öğrenildi.
Galatasaray dışında İngiltere'den Newcastle da Yusuf'u gözüne kestirdi. Kümede kalmak için ocak ayında takviyeler yapacak İngiliz kulübü, 24 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.