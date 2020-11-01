Newcastle Wilson'la coştu, Cenk Tosun geri döndü

Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Newcastle ile Everton, St. James Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçı 2-1 kazandı.



Newcastle'in golleri 56. dakikada Callum Wilson'ın penaltı vuruşundan ve 84. dakikada yine Callum Wilson'un ayağından geldi. Everton'ın tek golü ise 90+2. dakikada Calvert-Lewin'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Newcastle puanını 11'e yükseltti. Lige fırtına gibi giren Everton ise 13 puanda kaldı.



TOSUN PAŞA 247 GÜN SONRA DÖNDÜ



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı için Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı nedeniyle sezonu kaçıran Cenk Tosun, Premier Lig'e geri döndü.



Milli oyuncumuz maçın 69. dakikasında Niels Nkounkou'nun yerine oyuna dahil oldu. Cenk Tosun, son Premier Lig maçına 29 Şubat 2020'de tam 247 gün önce çıkmıştı.



CALLUM WILSON FARKI



Newcastle ile 7 Premier Lig maçına çıkan Callum Wilson, bu maçlarda 6 gol kaydetti.



Bournemouth'tan transfer edilen forvet, ayrıldığı takımında son 30 maçında ulaştığı gol sayısına Newcastle ile 7 maçta ulaştı.



