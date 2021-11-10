Newcastle United, Trippier'in peşinde!

Newcastle United'ın satın alınmasıyla transfere ciddi bir bütçe ayıran İngiliz ekibi, Atletico Madrid'in sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'i transfer etmek için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United, Trippier'in peşinde!
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10 Kasım 2021 14:18
İngiliz ekiplerinden Newcastle United, Atletico Madrid'in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'i transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Newcastle United'ın transfer etmek istediği Trippier'e Manchester United'ın da ilgisinin olduğu ve oyuncunun, Kırmızı Şeytanlar transferine daha sıcak baktığı aktarıldı.

İngiliz basınında, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, oyuncuyu bırakmak istemese de kulüplerin ilgisinin sürdüğü ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'I İSTİYOR

İspanyol basınına göre, Manchester United'ın bu yılın başlarındaki başarısız hamlesine rağmen, Trippier'in Old Trafford'a transfer olma ihtimalini beklediği belirtildi.

Madrid ekibi, Trppier'i 2019-2020 sezonunda Tottenham'dan 22 milyon euroya transfer etmişti.

Atletico Madrid forması giyen 31 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Trippier, bu sezon Atletico Madrid formasıyla ligde 12 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde üç kez forma giydi.

İngiliz oyuncu, İspanyol ekibiyle çıktığı 83 maçta hiç gol atamazken, 11 asist yapma başarısı gösterdi.


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