Newcastle United'ın yeni 3 adayı: Martinez, Gerrard, Emery

Suudi Arabistan devleti destekli fon şirketi tarafından satın alınan Newcastle United, yeni 3 teknik direktör adayını belirledi.



The Times'ta yer alan habere göre; Newcastle United'ın listesindeki ilk isim Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez var. İspanyol teknik adam daha önce Wigan ve Everton'da da çalışmıştı.



Newcastle'ın listesindeki ikinci isimse Steven Gerrard. Liverpool efsanesi olan Gerrard, Glasgow Rangers'taki ilk teknik direktörlük deneyiminde gösterdiği performans ve kazandığı şampiyonlukla dikkatleri çekti.



Newcastle'ın listesindeki son isimse Unai Emery. Kariyerinde Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, PSG, Arsenal gibi kulüpler olan Emery, son olarak Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.



Newcastle United, ayrıca ara transfer dönemi için de 60 milyon euro bütçe ayırdı.





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