Newcastle United'ın hedefi Moussa Diaby

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.



Alman basınından Kicker'in haberine göre; Newcastle United, Bayer Leverkusen'de forma giyen Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i gündemine aldı.



İngiliz ekibinin Diaby için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Bayer Leverkusen'in de bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.



Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 40 maça çıkan Diaby, 16 gol 13 asistlik katkı sağladı.

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