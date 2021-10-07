Newcastle United'ın en zengin kulüp olmasına ramak kaldı

Yaklaşık 1,5 yıldır satışı gündemde olan Newcastle United'ın Suudi prens Mohammed bin Salman'ın yaptığı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satışının açıklanması için saatler sayılıyor.



Premier Lig ekibi Newcastle United'ı uzun süredir satmak isteyen Mike Ashley'in Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'yla görüşmelerinde sona gelindiği ve aradaki prosedürlerin de tamamlanarak resmi açıklamanın beklendiği aktarıldı.



Satışın yaklaşık 300 milyon sterline gerçekleşeceği tahmin edilirken yaşanan son engel olan Körfez ülkelerindeki beIN Sports yayın yasağının kaldırılmasıyla tamamlanacağı aktarıldı.



MANCHESTER CITY'DEN 14 KAT DAHA ZENGİN



The Times'ın verdiği bilgilere göre kısa süre içerisinde açıklanacak olan satışın ardından Newcastle United'ın sahibi olacak olan Suudi prens Mohammed bin Salman sayesinde dünyanın en zengin kulübü sıralamasında 1. sıraya çıkacağı belirtiliyor.



Şu anda Premier Lig'in en zengin kulübü olan Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'dan 14 kat daha fazla servete sahip olan Şeyh Mansour'un başkanlığındaki fonun varlıklarının değerinin 500 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.



