Oynadığı futbolla Fenerbaçe camiasından sert eleştiriler alan Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig ekiplerinden Newcastle talip oldu.Fenerbahçe'de son maçlarda forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım için sürpriz bir iddia geldi! Ada basınında çıkan haberlere göre bu sezon savunmada ciddi sıkıntı yaşayan Newcastle, bu sorunu çözmek için iki ismi gündemine aldı.Bunlardan biri Basel forması giyen Michael Lang,diğeri ise Hasan Ali Kaldırım. 2012'den beri Fenerbahçe forması giydiği belirtilen Hasan Ali için, "Fiziği güçlü, hava toplarında başarılı ve isabetli ortalarıyla dikkat çeken elit bir sol bek" yorumu yapıldı. İngiliz ekibinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacağı iddia edildi.