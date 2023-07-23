Newcastle United, Harvey Barnes'ı kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Leicester City forması giyen kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı 44 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı.



İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.



Harvey Barnes geçtiğimiz sezon Leicester City ile 40 maça çıkmış 13 gol 3 asist kaydetmiş buna karşın takımı küme düşmüştü.



İskoç asıllı İngiliz futbolcu, altyapısından yetiştiği Leicester ile toplam 187 maçta 45 gol atıp 32 asist kaydetti.