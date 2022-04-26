Newcastle United, gözünü Paul Pogba'ya dikti!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Newcastle United, sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba'yı gündemine aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Newcastle United, Paul Pogba'ya sezon sonunda sözleşme teklif etmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin 2025'e kadar sözleşme teklif edeceği Fransız orta sahanın ise kendisine teklif sunan diğer takımlar Paris Saint Germain, Juventus ve Real Madrid'in tekliflerini daha ciddi değerlendirdiği ifade edildi.



Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladığı Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 1 gol 9 asist kaydetti.





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