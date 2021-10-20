Newcastle United'dan Steve Bruce'e rekor tazminat

Yeni bir yapılanmaya giden İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'da görevden alınan Steve Bruce için ödenecek tazminat netlik kazandı.



İngiliz basını, Suudi Arabistan kaynaklı bir konsorsiyum tarafından satın alınan Manchester ekibinin, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Steve Bruce'a tazminat olarak 9.5 milyon euro ödeyeceğini kaydetti. 60 yaşındaki futbol adamının, sözleşmesindeki bir madde nedeniyle bu rakamı almaya hak kazandığı belirtildi. İngiliz medyası, bu rakamın Newcastle tarihinde rekor tazminatlardan biri olduğunu söyledi.



Kulüpten ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Bruce, "Bu eşsiz kulübü yönetme fırsatını bana sağlayan herkese minnettarım. Teknik ekibime, oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederim. İniş ve çıkışlar oldu ancak zor zamanlarda bile her şeylerini verdiler, bu çabalarından dolayı gurur duymalılar" ifadelerini kullandı.



İngiliz teknik adam ayrıca, "Bu kulüp inanılmaz bir desteğe sahip, umarım yeni sahipleri onu hepimizin istediği yere getirebilir. Sezonun geri kalanı için herkese bol şans" şeklinde konuştu.



8 haftası geride kalan Premier Lig'de henüz galibiyet alamayan Newcastle United, aldığı 3 puanla 19. sırada bulunuyor. İngiliz ekibinin hafta sonunda Crystal Palace ile oynayacağı lig maçında kulübede, yardımcı antrenör Graeme Jones'in yer alması bekleniyor.





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