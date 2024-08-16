Newcastle United'dan Marc Guehi'ye 76 milyon euro!

Newcastle United, 24 yaşındaki stoper Marc Guehi için Crystal Palace'a 76 milyon euro'luk dördüncü bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'dan Marc Guehi'ye 76 milyon euro!
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16 Ağustos 2024 18:49
Premier Lig ekibi Newcastle United'ın 24 yaşındaki İngiliz stoper Marc Guehi için ısrarı sürüyor.

Sky Sports'un haberine göre; Newcastle United, daha önce 3 kez teklifi reddedilmesine rağmen Marc Guehi için Crystal Palace'a yeni bir teklifte bulundu.

76 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin yeni teklifinin 76 milyon euro olduğu belirtildi.

Haberde, bu teklifin Crystal Palace'ın istediği miktarlarda olduğu ve bu kez olumlu karşılanabileceği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezon 29 maça çıkan Guehi, 1 asistlik performans sergiledi.

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