Newcastle United'da Mourinho harekatı

Suudilerin satın aldığı Newcastle United'da yeni teknik direktör arayışları sürerken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Il Messaggero'nun haberine göre İngiliz ekibi, sezon başında Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek için harekete geçti.



Portekizli teknik adamın takımın imajını değiştireceğine inandığı belirtilen yeni sahiplerin, Mourinho için girişimlere başlayacağı belirtildi.



Roma'nın ABD'li sahipleriyle iyi ilişkileri olduğu bilinen Mourinho'nun 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.





İLGİLİ VİDEO