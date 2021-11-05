Newcastle United'da hedef Guendouzi

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın, ara transferde Matteo Guendouzi'nin transferi için girişimde bulunacağı belirtildi.
MARSILYA'DA KİRALIK
İngiliz medyasında yer alan haberlerde; Newcastle'ın, bu sezon Arsenal'den Marsilya'ya kiralık olarak giden Fransız orta sahayı Ocak ayında takıma monte etmek istediği kaydedildi.
Bu sezon Marsilya formasıyla 16 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
MARSILYA'DA KİRALIK
İngiliz medyasında yer alan haberlerde; Newcastle'ın, bu sezon Arsenal'den Marsilya'ya kiralık olarak giden Fransız orta sahayı Ocak ayında takıma monte etmek istediği kaydedildi.
Bu sezon Marsilya formasıyla 16 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.