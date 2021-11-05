Newcastle United'da hedef Guendouzi

Newcastle United'ın ara transfer döneminde Matteo Guendouzi için hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United'da hedef Guendouzi
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05 Kasım 2021 16:53
İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın, ara transferde Matteo Guendouzi'nin transferi için girişimde bulunacağı belirtildi.

MARSILYA'DA KİRALIK

İngiliz medyasında yer alan haberlerde; Newcastle'ın, bu sezon Arsenal'den Marsilya'ya kiralık olarak giden Fransız orta sahayı Ocak ayında takıma monte etmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Marsilya formasıyla 16 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.


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