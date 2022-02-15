Newcastle United'da Diego Carlos ısrarı

Newcastle United'ın ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Diego Carlos için yazın bir teklif daha yapacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United'da Diego Carlos ısrarı
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15 Şubat 2022 17:31
İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, transferde Diego Carlos'un peşini bırakmıyor.

Marca'da yer alan habere göre; ara transfer döneminde de Carlos için Sevilla'ya teklif yapan ancak transferi gerçekleştiremeyen İngiliz ekibinin, yaz transfer döneminde bir kez daha İspanyolların kapısını çalacağı belirtildi.

Bu sezon Sevilla'da 32 maça çıkan Brezilyalı savunma oyuncusu 2 kez fileleri havalandırdı.

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