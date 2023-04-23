Premier Lig 32. hafta maçında Newcastle United, sahasında Tottenham ile karşılaştı.



St. James Park'ta oynanan maçı Newcastle 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikada Jacob Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19 ve 21. dakikalarda Alexander Isak, 67. dakikada ise Callum Wilson kaydetti. Tottenham'ın tek golü Harry Kane'den geldi.



Newcastle, Aston Villa mağlubiyeti sonrası ciddi bir moral buldu. Tottenham ise ligde üst üste 2 mağlubiyetini aldı.



Alınan bu sonuçla birlikte Newcastle, puanını 59 yaptı. Tottenham 53 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Everton deplasmanına gidecek.





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