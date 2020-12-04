Newcastle tesisleri koronavirüs nedeniyle kapatılıyor

8 futbolcusu ve 1 kulüp çalışanında koronavirüs çıkan Newcastle United pazartesi gününe kadar tesislerini kapatma kararı alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle tesisleri koronavirüs nedeniyle kapatılıyor
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04 Aralık 2020 04:59
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da koronavirüs vakalarının futbolcularda aşırı artması nedeniyle antrenman tesislerini kapatma kararı aldığı belirtildi.

Son yapılan testlerde 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Newcastle'ın antrenman tesisleri Darsley Park'ın bir süreliğine kapatılacağı yazıldı. 8 futbolcunun yanı sıra 1 teknik ekip çalışanında koronavirüs çıkmasının ardından Darsley Park'ta dezenfekte işlemlerinin yapılacağı ve tesisin 7 Aralık'a kadar kapatılacağı konuşuluyor.

Newcastle'ın 4 Aralık Cuma günü oynayacağı Aston Villa deplasmanındaki maç 2 gün önce ertelenmişti.



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