Newcastle tesisleri koronavirüs nedeniyle kapatılıyor

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da koronavirüs vakalarının futbolcularda aşırı artması nedeniyle antrenman tesislerini kapatma kararı aldığı belirtildi.
Son yapılan testlerde 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Newcastle'ın antrenman tesisleri Darsley Park'ın bir süreliğine kapatılacağı yazıldı. 8 futbolcunun yanı sıra 1 teknik ekip çalışanında koronavirüs çıkmasının ardından Darsley Park'ta dezenfekte işlemlerinin yapılacağı ve tesisin 7 Aralık'a kadar kapatılacağı konuşuluyor.
Newcastle'ın 4 Aralık Cuma günü oynayacağı Aston Villa deplasmanındaki maç 2 gün önce ertelenmişti.
Son yapılan testlerde 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Newcastle'ın antrenman tesisleri Darsley Park'ın bir süreliğine kapatılacağı yazıldı. 8 futbolcunun yanı sıra 1 teknik ekip çalışanında koronavirüs çıkmasının ardından Darsley Park'ta dezenfekte işlemlerinin yapılacağı ve tesisin 7 Aralık'a kadar kapatılacağı konuşuluyor.
Newcastle'ın 4 Aralık Cuma günü oynayacağı Aston Villa deplasmanındaki maç 2 gün önce ertelenmişti.